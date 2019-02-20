Мэрия Воронежа добилась сноса бизнес-центра у виадука

В Воронеже снесут трехэтажное нежилое здание у виадука на улице 9 Января, запланированное под бизнес-центр. Осуществить снос по решению Арбитражного суда Воронежской области должен владелец здания, информация об этом следует из материалов суда.

Площадь спорного объекта составляет 2,72 тыс. кв. м. Как рассказал ИА «Абирег» представитель ответчика юрист Сергей Кардашов на данный момент готовится апелляционная жалоба на решение арбитражного суда. Также он выразил надежду, что ответчику удастся заключить мировое соглашение с властями и постройка будет демонтирована частично.

Ранее в феврале сообщалось, что в попытке особо крупного мошенничества с долгами предприятия подозревают исполняющего обязанности главы АО «Воронежская горэлектросеть» Руслана Кочетова. Речь идет о выводе со счетов компании 590 млн рублей. Сейчас он задержан. Уточняется, что это произошло при попытке выезда Кочетова из города.