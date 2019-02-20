Писатель Водолазкин рассказал о роли жены в своем творчестве

Писатель Евгений Водолазкин в преддверии 55-летия рассказал «Известиям» о роли своей супруги Татьяны Руди в его творческой жизни.

«Ведущую роль играет. <…> Она мой первый редактор, видит все ляпы сразу. Дает литературные советы: «Вот это имя плохое. Могут подумать, что ты имеешь в виду того-то и того-то. Давай поменяем». <…> Или она говорит: «Тут ты учишь. Кроме раздражения, ничего у читателя не возникнет», — поделился писатель.

Водолазкин признался, что супруга также помогает ему с письмами — за более чем 30 лет брака Руди переняла его манеру общения с разными людьми, поэтому может отвечать за него.

«Допустим, пишет какой-нибудь продюсер, разбитной парень, судя по тексту. Она в ответ: «Спасибо, не получается». Если пишет учительница из провинции, то она подробно пишет, почему не получается, или что получается. Мы больше 30 лет вместе — это вырабатывает и оценки, и реакцию общую», — пояснил Водолазкин.

Литературовед охарактеризовал свою жену как очень тихого и скромного человека, мягкого, но со стержнем.

Полную версию интервью читайте в свежем номере «Известий» от 21 февраля.