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«Перекресток» наказали за самовольное продление срока годности продуктов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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АО «Торговой дом «Перекресток» назначили штраф в размере 200 тыс. рублей за самовольное продление сроков годности у скоропортящихся продуктов. Об этом в среду, 20 февраля, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Отмечается, что на упаковке сыра, нарезанного и расфасованного в магазине, указывался срок годности 5 дней, хотя на самом деле, согласно санитарным требованиям, такую скоропортящуюся продукцию следует реализовать в срок не более 12 часов. 

Кроме того, Лефортовский районный суд Москвы обязал «Перекресток» разместить соответсвующее решение в доступном для потребителей месте в помещениях шести магазинов на территории Северного административного округа столицы.

Ранее в феврале работники магазина «Пятерочка» рассказали, что в Самарской области ритейлеры уничтожают хлеб с истекшим сроком годности. При этом перед утилизацией сотрудников обязали портить товарный вид хлеба, посыпая его углем или обливая грязной водой.

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