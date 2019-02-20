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Якутскую ТОР «Кангалассы» планируется расширить

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Общая сумма инвестиций в инфраструктуру территории опережающего развития (ТОР) «Кангалассы» в Якутии составляет более 326 млн рублей. Власти республики рассматривают расширение территории за счет включения в ее состав туристического кластера и судоверфи.

Инвестиционный пакет ТОР на начало 2019 года достиг 2,4 млрд рублей. Вклад от резидентов в ВРП Якутии может превысить 46 млрд рублей к 2028 году, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на ТАСС.

Напомним, в индустриальном парке на территории монопрофильного поселка Кангалассы создают промышленный комплекс по производству продукции для строительного и жилищно-коммунального хозяйства.

В декабре 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Дагестане территории опережающего развития (ТОР). Уже заключены соглашения о 15 инвестпроектах. Ожидается более 4,4 млрд рублей инвестиций. ТОР появится в городском округе Дагестанские Огни.

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