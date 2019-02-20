Бельгия не будет требовать прекращения выплат пенсий бывшим эсэсовцам

Бельгия не намерена требовать от Германии прекращения выплат пенсий бывшим членам подразделения «Ваффен-СС». Об этом 20 февраля заявил президент партии «Демократия, Федерализм, Независимость» (Defi) Оливье Мэнгэн в интервью газете «Суар».

Он отметил, что его парламентская резолюция, которая призывает правительство Бельгии решить проблему дипломатическим путем, «направлена на установку всех фактов выплат». По словам Мэнгэна лишить 27 пожилых людей пенсий было бы «аморально».

В поддержку проекта его резолюции 19 февраля проголосовала комиссия по иностранным делам нижней палаты парламента, теперь документ должен получить поддержку на парламентской сессии.

Мэнгэн отметил, что бывшие члены СС «Валлония» получают пенсию размером от €425 до €1275. В то же время бельгийцы, насильно мобилизованные на работу в Германии, получают компенсации на уровне €50 в месяц.

19 февраля сообщалось, что Германия продолжает выплачивать пособия бывшим нацистам, обещанные в 1941 году фюрером Третьего рейха Адольфом Гитлером.

По данным газеты De Morgen, все эти годы с пособий не взимались налоги в пользу бельгийской казны.