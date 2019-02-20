Послы ЕС внесли восемь россиян в черный список

Восемь россиян внесены в черный список из-за инцидента в Керченской проливе. Таким образом, список расширен до 171 человека, его действие продлено до 15 сентября. Об этом 20 февраля сообщает агентство ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник.

Документ ждет утверждения Советом ЕС и вступит в силу в начале марта. Тогда же будут раскрыты личности попавших под санкции граждан РФ. Им запретят въезд на территорию Евросоюза и ограничат доступ к европейской банковской системе.

О планах ЕС ввести санкции против некоторых граждан России стало известно 15 февраля. Сообщалось, что санкции затронут «шесть–семь лиц среднего звена».

Через три дня Совет ЕС согласовал «азовский пакет санкций» в отношении России, который может быть одобрен в ближайшие две недели. На Украине пообещали усиливать документ и добиваться новых ограничительных мер против Москвы.

По данным СМИ, новые ограничительные меры против России готовят и в США. Так, 13 февраля американские сенаторы внесли на рассмотрение конгресса проект «Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля», который предполагает введение санкций против госдолга РФ, российских банков и кораблестроителей, IT-сферы, нефтяной отрасли и персональные санкции.

В Москве целью очередных санкций назвали желание вытеснить российские компании с рынка. По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, экономическая база страны готова для правомерного ответа.

25 ноября три военных корабля Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море, проигнорировав требование ФСБ остановиться. Пограничникам пришлось остановить суда силой. 24 украинских моряка арестованы до апреля, против них возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы.