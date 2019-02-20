Территорию у Токаревского маяка приведут в порядок во Владивостоке

Власти Владивостока благоустроят территорию у Токаревского маяка. Там хотят установить лавочки, биотуалеты и урны, также в планах — выровнять дорогу на сам маяк.

По словам и.о. мэра города Олега Гуменюка, начать работы можно будет только после согласования с ТОФ, так как земля принадлежит военным, пишет ИА PrimaMedia. Предыдущий мэр города Виталий Веркеенко собирался убрать торговые точки возле Токаревского маяка, а также разработать схему движения автобусов, места стоянки и высадки пассажиров на этой территории.

Маяк Токаревский — один из старейших маяков дальневосточных морей и залива Петра Великого. Построен в 1876 году. Маяк установлен на оконечности кошки Токаревского, отходящей от мыса Токаревский, образованного юго-западным склоном горы высотой 91 м, возвышающейся в юго-западной части полуострова Шкота. Мыс круто обрывается в сторону пролива Босфор Восточный.