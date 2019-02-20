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В ЕС заявили о планах увеличить поставки азербайджанского газа вдвое

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Фото: Global Look Press/Allexander Makarov
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Европейский союз в ближайшее десятилетие планирует вдвое увеличить поставки азербайджанского газа до 20-25 млрд кб м, заявил еврокомиссар по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер.

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Речь о проекте «Южный газовый коридор» (ЮГК), реализацию которого представители ЕС и других стран обсудили на министерской встрече в Баку в среду, 20 февраля.

«В предстоящие десять лет роль газа в энергобезопасности европейского континента будет расти. Нам нужно диверсифицировать рынок поставок газа, а ЮГК является новым стратегически важным маршрутом», — отметил Эттингер.

Он выразил надежду, что последнее звено этого проекта Трансадриатический трубопровод (TAP) примет азербайджанкий газ уже летом следующего года. Еврокомиссар также не исключил, что топливо будет поставляться и «по новым адресам».

29 мая прошлого года Азербайджан официально запустил «Южный газовый коридор». Первый газ направили в Турцию для Трансанатолийского газопровода (TANAP). Церемония открытия этого участка состоялась и июне.

Проект ЮГК является одним из приоритетных для Евросоюза. Газопровод протянется от Баку до юга Италии через территорию Грузии, Турции, Греции, Албании. Пропускная способность «Южного газового коридора» составляет 16 млрд куб. м, из которых 6 млрд куб. м приходятся на Турцию, остальное на юг Европы.

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