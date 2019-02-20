Просроченные продукты обнаружили в детсаду на Колыме

В детском саду поселка Эвенск Магаданской области прокуратура обнаружила нарушения температурного режима в подготовительной группе и санитарного состояния групповой подготовительной группы. Для кормления детей использовались просроченные продукты, рацион был неполноценным.

Как сообщает ИА MagadanMedia, прокурор района вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Воспитанники подготовительной группы переведены в более теплые помещения детского сада.

Напомним, в конце 2018 года в городе Сельцо Брянской области оштрафовали четыре детских сада за нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Во время приготовления вторых и третьих блюд повара нарушали технологию. В складских помещениях не было приборов для измерения температуры и влажности.