Выступление Путина с посланием парламенту продолжалось 1 час 27 минут

Выступление президента России Владимира Путина с 15-м посланием к Федеральному собранию в Гостином Дворе продолжалось 1 час 27 минут.

В ходе этого мероприятия глава государства каждый год обозначает основные направления развития страны и ставит ключевые задачи. В 2019 году президент, в частности, рассказал о приоритетах российской внешней политики, поручил обновить все нормативные акты в сфере контроля и надзора, создать Национальный космический центр и развивать спутники, и многое другое.

Самое продолжительное обращение Путина было в 2018 году, оно пролилось 1 час 55 минут. Самую короткую речь лидер государства произносил в 2004 и 2005 годах — 48 минут, напоминает ТАСС.

Традицию выступать с посланием к Федеральному собранию заложил первый президент России Борис Ельцин в 1994 году.