Путин призвал бороться с бюрократической волокитой в стране

Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию отметил, что «нужны конкретные дела, а не бумажная волокита».

Тех, кто предпочитает «работать по накатанной», президент призвал «сразу уйти».

«Мы не должны повторять ошибки прошлых десятилетий и ждать пришествия коммунизма, нужно сейчас менять ситуацию к лучшему», — заявил Путин.