Путин призвал бороться с бюрократической волокитой в стране
Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию отметил, что «нужны конкретные дела, а не бумажная волокита».
Тех, кто предпочитает «работать по накатанной», президент призвал «сразу уйти».
«Мы не должны повторять ошибки прошлых десятилетий и ждать пришествия коммунизма, нужно сейчас менять ситуацию к лучшему», — заявил Путин.
Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию отметил, что «нужны конкретные дела, а не бумажная волокита».
Тех, кто предпочитает «работать по накатанной», президент призвал «сразу уйти».
«Мы не должны повторять ошибки прошлых десятилетий и ждать пришествия коммунизма, нужно сейчас менять ситуацию к лучшему», — заявил Путин.