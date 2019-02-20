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Порошенко внес в раду законопроект о допуске на Украину иностранных войск

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Президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о допуске иностранных войск на территорию Украины в 2019 году для участия в международных учениях.

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Речь идёт об украинско-американских маневрах «Rapid Trident–2019» (июнь – октябрь), «Sea Breeze–2019» (июнь – сентябрь), украинско-румынских учениях «Riverine-2019» (апрель – ноябрь), многонациональных учениях «Кленовая Арка–2019» (июль – декабрь), а также украинско-британских учениях «Warrior Watcher–2019» (август – октябрь), пишет RT.

Учения пройдут в Международном центре миротворчества и безопасности (МЦМБ) во Львовской области, а также в других частях и полигонах в течение года. В маневрах примут участие до 10 тыс. украинских военных и не менее трех тысяч представителей вооруженных сил США, государств-членов НАТО и стран программы «Партнерство ради мира».

19 февраля Порошенко подписал закон, который закрепляет в конституции курс страны на вступление в Евросоюз и Североатлантический альянс.

На Украине запрещена деятельность не предусмотренных законом военных формирований и размещение иностранных военных баз. Для допуска иностранных войск каждый раз принимается специальный закон по представлению главы государства.

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