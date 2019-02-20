Путин предложил поднять размер выплат на первого и второго ребенка

Президент России Владимир Путин предложил увеличить размер выплат семьям с детьми. Как он заявил в среду, 20 февраля, в послании Федеральному Собранию, планка выплат на первого и второго ребенка может быть поднята до двух прожиточных минимумов.

«Предлагаю с 1 января 2020 года поднять планку до двух прожиточных минимумов», — сказал российский лидер.

Так же глава государства поручил правительству и ЦБ страны двигаться в сторону снижения ипотечных ставок сначала до 9%, а затем до 8%. Помимо этого, Путин предложил погасить из федерального бюджета 450 тыс. рублей из ипотечного кредита семей, в которых рождается третий и последующий ребенок. Эту меру он поручил ввести задним числом — с 1 января 2019 года.

Послание Путина Федеральному собранию проходит в 15-й раз. На мероприятие аккредитован 761 журналист из российских и зарубежных СМИ.