Певица Мария Кац оценила призыв вице-премьера Украины по Евровидению

Политика не должна иметь отношения к празднику музыки. Таким образом первая представительница от России на конкурсе «Евровидение» 1994 года Мария Кац прокомментировала призыв украинского вице-премьера Вячеслава Кириленко к соотечественникам отказаться от участия из-за России.

«Евровидение — это праздник музыки, он призван всех объединить, помирить и со всеми познакомиться. Хоть его и пытаются притянуть за уши к политике, мы на то и люди, чтобы как можно дальше отходить от этих склок. Мне это заявление удивительно», — приводит слова певицы RT.

Исполнительница также назвала возможный отказ Украины участвовать в «Евровидении» абсурдом, поскольку на самом конкурсе это никак не отразится. По ее словам, хоть часть аудитории будет потеряна в ходе трансляции, в Сети потом «все посмотрят».

18 февраля сообщалось, что вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявил, что украинские артисты, которые продолжают выступать в России, не должны представлять свою страну на песенном конкурсе «Евровидение» в 2019 году, а если это произойдет, то лучше вовсе отказаться от участия.

Окончательный выбор кандидата от Украины для участия в «Евровидении» состоится 23 февраля. В финал отборочного тура вышли YUKO, Maruv (Анна Корсун), Brunettes Shoot Blondes, Kazka, Freedom-jazz и Anna Maria. Первые двое музыкантов приезжали на концерты в РФ, а солистка YUKO Юлия Юрина даже имеет российское гражданство.

64-й конкурс «Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.