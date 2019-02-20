Родители устроили самосуд над пятиклассником в Приморье

Родители нескольких учеников школы города Большой Камень в Приморье устроили самосуд над пятиклассником. Об этом сообщает 20 февраля «Интерфакс».

Инцидент произошел утром 20 февраля. Взрослые силой завели школьника в туалет и избили его. Так они «проучили» пятиклассника за систематические издевательства над их детьми.

По данным портала Deita.ru, мальчик приходил на занятия с ножом, издевался над детьми, устраивал драки и портил их вещи. Известно, что его родители лишены родительских прав, а воспитывает его бабушка.

Также подросток ударил в живот одноклассницу. Она оказалась в больнице с подозрением на разрыв селезенки.

Родители пострадавших от рук пятиклассника детей жаловались на него в полицию и администрацию учебного заведения.

Сейчас в происшествии разбираются прокуратура и департамент образования администрации края.

15 февраля стало известно, что число российских детей, которым не нравится учиться в школе, составило 72%. Цифра сократилась на 7% по сравнению с данными 2017 года.