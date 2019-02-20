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ЕС согласовал Европейский оборонный фонд

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Фото: Global Look Press/Herbert Berger
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Европейские институты договорись о временном политическом соглашении по Европейскому оборонному фонду. Соглашение достигли с учетом предстоящего официального утверждения достигнутых договоренностей Европарламентом и Советом ЕС.

Еврокомиссия (ЕК) назвала согласование Европейского оборонного фонда важным шагом в реализации европейского сотрудничества в области обороны. Зампредседателя ЕК по инвестициям и конкуренции Юрки Катайнен отметил, что оборонный фонд Европы «будет способствовать развитию сильной и инновационной оборонной промышленности и укрепит автономию и технологическое лидерство союза в области обороны».

В коммюнике ЕК, распространенном 20 февраля, отмечается, что в условиях увеличения нестабильности страны не могут в одиночку противостоять трансграничным угрозам, отмечает «Интерфакс».

Европейский оборонный фонд — часть инициатив, направленных на защиту граждан Евросоюза, говорится в документе. ЕК уже приступила к укреплению европейской оборонной отрасли в рамках действующего бюджетного цикла, завершающегося в 2020 году, отметили в Брюсселе.

Европейский оборонный фонд дополняет другие программы ЕС, предложенные Еврокомиссией.

В начале февраля отдел безопасности европейской службы внешних связей (ЕСВС) предупредил европейских дипломатов и военных о якобы шпионаже со стороны агентов российских и китайских спецслужб. Сообщалось, что только в Брюсселе сейчас находятся «около 250 китайских и 200 российских шпионов».

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