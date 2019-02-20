Дело возбудили после смерти ребенка в больнице в Липецкой области

Уголовное дело возбуждено по факту смерти двухлетней девочки в детской областной больнице в Липецке. Статья — «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

По предварительным данным, девочка умерла от тромбоэмболии легочной артерии. Сначала родители привезли ее в Тербунскую центральную районную больницу. Оттуда ребенка срочно доставили в инфекционную больницу, а затем — в областную детскую, где он умер.

По словам старшего помощника руководителя СУ СК по Липецкой области Юлии Кузнецовой, которые приводит GOROD48, точная причина смерти будет установлена после экспертизы. Тогда же станет понятно, связана ли она с врачебной ошибкой.

Ранее во Владивостоке началась проверка по факту смерти школьника во время урока. Специалисты должны оценить организацию охраны здоровья детей в школе.