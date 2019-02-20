В МИД отказались называть США партнером России

Соединенные Штаты Америки нельзя назвать партнером России, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков. По словам дипломата, в отношении с Вашингтоном надо придерживаться понятия «стратегическое партнерство», изобретенного американцами.

Как он подчеркнул в интервью журналу «Международная жизнь», опубликованном в среду, 20 февраля, что подобную линию с США надо проводить в «обозримой перспективе».

Комментируя статью эксперта Российского совета по международным делам Сергея Караганова, предложившего относиться к США с «насмешливой отстраненностью», Рябков отметил, что ирония нужна, но в меру. «Не стоит превращать серьезные вопросы в повод для «шуточек», — указал он, добавив, что о серьезных вещах нужно говорить серьезно.

Ранее в среду Рябков отметил, что отношения России и США не находятся в предвоенном состоянии, хотя тревожные моменты есть.

В середине октября президент Владимир Путин заявил, что атироссийская риторика и попытки оказать давление на Россию являются результатом внутриполитической борьбы, в том числе в США и Великобритании.