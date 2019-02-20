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Аномально теплая погода установилась в ЕАО

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Во время обширного потепления температурные рекорды были установлены в Приамурье, Хабаровском крае, на Сахалине. Система фронтальных разделов заблокировала на севере арктический воздух. 

В среду, 20 февраля, на юге Дальнего Востока, в низовьях Оби, Енисея и на Байкале оттепели сохранятся. В ближайшие дни в Еврейской автономной области будет солнечно, +2...+3 градуса, сообщает ИА ЕАОMedia со ссылкой на центр погоды «Фобос». В регионе наблюдаются геомагнитные бури.

Москва может выиграть от изменений климата, а Запад может впасть в глубокий кризис, считает обозреватель The National Interest Час Голдман. Об этом говорится в его статье, опубликованной 9 февраля. По оценке экспертов, к 2050 году около 150 млн человек, или 10% мирового населения, столкнутся с необходимостью переселения.

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