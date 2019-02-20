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Путин предложил бороться с бедностью социальными контрактами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Решение демографических проблем напрямую связано с преодолением бедности. Помочь в этом вопросе может введение практики социальных контрактов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 20 февраля.

«Для людей важно то, что реально сделано, что улучшает их жизнь»
Главные цитаты из ежегодного послания Владимира Путина

По его словам, в 2000 году за чертой бедности находились более 40 млн россиян. На данный момент этот показатель оценивается в 19 млн человек. Чаще всего с данной проблемой сталкиваются многодетные семьи, семьи с инвалидами и пенсионеры.

«Причин для бедности много. Она давит на человека, и государство должно помогать», — подчеркнул российский лидер.

Он отметил, что в некоторых регионах действует социальный контракт и предложил внедрять эту практику по всей стране.

Финансовую помощь регионы, использующие социальный контракт, получат с 2020 года.

«По оценкам, за пять лет такой поддержкой смогут воспользоваться более 9 млн человек», — подчеркнул глава государства.

Владимир Путин оглашает послание Федеральному собранию в Гостином дворе. На мероприятие был аккредитован 761 журналист из российских и зарубежных СМИ. Всего Путин выступал с посланием Федеральному собранию 14 раз.

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