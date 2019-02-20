Прямой эфир

Путин призвал Россию набирать темп

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин  в своем традиционном послании Федеральному собранию заявил, что Россия обязана двигаться только вперед и набирать темп, а не действовать по накатанной.  

«Для людей важно то, что реально сделано, что улучшает их жизнь»
Главные цитаты из ежегодного послания Владимира Путина

При это российский лидер подчеркнул, что действовать необходимо уже сейчас, не отступать от намеченных рубежей и не снижать планку. 

«Работать на стратегические цели необходимо уже сегодня. Время спрессовано, и я говорил об этом многократно. И вы это знаете. Его запасы, запасы времени на раскачку, на дальнейшие утряски и увязки просто нет», — пояснил Путин. 

Он пояснил, что особое внимание в сегодняшнем послании хотел бы сосредоточить на задачах, поставленных в майских указах 2018 года и их реализации. 

«Их содержание и ориентиры отражают запросы граждан страны», — сказал он, добавив, что национальные проекты построены вокруг человека и носят долгосрочный характер. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин предложил с 2020 года увеличить выплаты за детей до двух прожиточных минимумов
Путин призвал не готовых к ответственности чиновников покинуть посты

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017