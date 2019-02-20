Путин призвал Россию набирать темп

Президент РФ Владимир Путин в своем традиционном послании Федеральному собранию заявил, что Россия обязана двигаться только вперед и набирать темп, а не действовать по накатанной.

При это российский лидер подчеркнул, что действовать необходимо уже сейчас, не отступать от намеченных рубежей и не снижать планку.

«Работать на стратегические цели необходимо уже сегодня. Время спрессовано, и я говорил об этом многократно. И вы это знаете. Его запасы, запасы времени на раскачку, на дальнейшие утряски и увязки просто нет», — пояснил Путин.

Он пояснил, что особое внимание в сегодняшнем послании хотел бы сосредоточить на задачах, поставленных в майских указах 2018 года и их реализации.

«Их содержание и ориентиры отражают запросы граждан страны», — сказал он, добавив, что национальные проекты построены вокруг человека и носят долгосрочный характер.