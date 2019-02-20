Службы Оренбуржья перевели на режим повышенной готовности из-за погоды

Режим повышенной готовности вводится в Оренбургской области с 20 февраля. Соответствующее постановление подписал первый вице-губернатор Сергей Балыкин. Это связано с неблагоприятными погодными явлениями, которые прогнозируются в регионе. До 1 марта в области возможны порывистый ветер до 21 м/с, снежные заносы и накаты на дорогах.

Как заявил РИА «Оренбуржье» заместитель начальника ГУ МЧС области Николай Платонихин, участки федеральных и региональных трасс начали перекрывать еще в начале недели. Некоторые закрыты до сих пор.

Это связано с необходимостью расчистки дорог. На некоторые трассы выдвинулись первые мобильные группы обогрева. Еще часть находятся в 30-минутной готовности.

Представители администрации Оренбурга признавались, что техники для уборки снега не хватает, но работы ведутся в круглосуточном режиме. За некачественную уборку снега возбуждены административные производства в отношении некоторых чиновников.

В ночь с 18 на 19 февраля коммунальные службы вывезли из областной столицы 1,1 тыс. кубометров снега.