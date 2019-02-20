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Провалившийся под лед на реке водитель снегохода погиб в Коми

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В Республике Коми мужчина на снегоходе провалился под лед и погиб. Поиски тела осложняются сильным течением реки.

По данным правоохранительных органов, 46-летний житель Нового Бора купил снегоход и оформил его доставку до Усть-Цильмы. Путь между населенными пунктами водитель решил преодолеть по реке Печоре. Домой мужчина не вернулся, его дочь обратилась в полицию. В ходе поисков в районе деревни Сергеево-Щелье была обнаружена полынья, в которой находился снегоход. Об этом пишет ИА «Комиинформ».

Снегоход достали из воды, тело мужчины обнаружить не удалось. На месте происшествия в течение нескольких дней работали спасатели с камерой подводного видеонаблюдения. Поисковые работы осложняются сильным течением.

Ранее сообщалось, что под Усинском в Республике Коми снегоход при выезде с второстепенной дороги столкнулся с грузовиком. Водитель снегохода, не имевший прав на управление транспортным средством, погиб.

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