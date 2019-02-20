Синоптики рассказали о погоде в Москве

Москвичей и гостей столицы 20 февраля ожидает облачная погода с прояснениями и небольшими осадками. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

По прогнозам специалистов, температура воздуха в дневное время составит от +2 до +4 градусов, а в ночь на 21 февраля может опуститься до -3 градусов. Также ожидаются осадки в виде снега. Ветер будет юго-западный с порывами до 7–12 м/с, атмосферное давление составит порядка 737 мм рт. ст.

В Московской области температура воздуха составит от -1 до +4 градусов днем и до -6 градусов ночью, пишет сетевое издание m24.ru.

Также синоптики напомнили, что в середине рабочей недели ожидается снегопад, во время которого может выпасть до 10 мм осадков. Помимо этого, москвичам пообещали мороз до -16 градусов в ночь на 23 февраля.

Ранее 20 февраля сообщалось, что в Гидрометцентре рассказали о погоде в России в конце зимы.