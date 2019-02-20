Сбор православной литературы организовали в Хабаровске

В трех районах Хабаровска 25 февраля начнется сбор православной литературы для нуждающихся. Акция «Слово в подарок», приуроченная ко Дню православной книги (14 марта), проводится Хабаровской епархией совместно с «Союзом женщин Хабаровского края».

Новые и б/у здания будут принимать в храме святого преподобного Серафима Саровского, Хабаровской духовной семинарии, храме Покрова Пресвятой Богородицы, сообщает ИА AmurMedia. Литературу доставят в отдаленные поселки и приходы епархии, а также передадут в детские дома и в дома престарелых.

В конце января Хабаровская духовная семинария объявила дополнительный набор на курс «Основы счастливой семьи». Прийти на занятия могут как супруги, так и те, кто только планирует брак. Занятия проводит заместитель руководителя отдела религиозного образования и катехизации Хабаровской епархии Стефан Нохрин.