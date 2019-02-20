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Адвокат супруги Аршавина объяснил обращение своей клиентки в ФСБ

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Адвокат Алисы Аршавиной Александр Добровинский объяснил, почему его клиентка обратилась в Федеральную службу безопасности (ФСБ) России. Об этом 20 февраля сообщает агентство «РИА Новости».

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«Господин [экс-футболист сборной России Андрей] Аршавин приехал с угрозами к своей супруге, и с ним были некие люди, которые показывали документы, на которых было написано, что они являются работниками ФСБ», — рассказал адвокат.

19 февраля стало известно, что Алиса Аршавина подала заявление в спецслужбу с просьбой проверить, действительно ли это были сотрудники ведомства и, если это так, не превышали ли они на переговорах своих полномочий.

Ранее мать женщины Наталья Сарычева рассказала, что шестеро мужчин нагрянули в квартиру к экс-супруге футболиста, чтобы отобрать у нее автомобиль, который находится в собственности матери спортсмена.

Футболист Андрей Аршавин и журналистка Алиса Казьмина поженились в 2016 году. У них родилась дочь Есения. 5 января 2019 года стало известно, что супруги развелись. Это произошло после скандальной вечеринки с двумя девушками-моделями, которых спортсмен катал на лошадях. При этом в окружении Аршавина рассказали, что формально развод еще не состоялся.

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