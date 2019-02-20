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Первый пуск «Союза-5» отложили на год

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Первый полет новой российской ракеты среднего класса «Союз-5» отложен на год. Об этом 20 февраля сообщил гендиректор «Главкосмоса» Дмитрий Лоскутов порталу Geospatial World.

«Ожидается, что корабль («Федерация». — Ред.) будет готов к тестовой кампании новой ракеты «Союз-5», летные испытания которой намечены на 2023 год», — цитирует Лоскутова агентство «РИА Новости».

Как заявлял гендиректор самарского АО РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов, эскизный проект новой ракеты был защищен в 2018 году, а в 2022 году должны изготовить первую машину. На этот же год был запланирован первый полет «Союз-5».

«Союз-5» является двухступенчатой ракетой. Она оснащена двигателями РД-171 и может выводить на орбиту грузы весом до 17 т. Запуски ракеты-носителя планируется производить со стартового комплекса на космодроме Байконур.

В конце января корабль «Союз МС-11» оснастили Wi-Fi, чтобы космонавты могли скачать на планшет информацию с Земли.

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