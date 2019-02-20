Движение грузовиков на месяц запретят в Калуге

В Калуге введут запрет на движение большегрузов по территории города. Он будет действовать в период переувлажненности дорог.

О запрете на движение грузовиков сообщило министерство дорожного хозяйства Калужской области. В ведомстве уточняют, что в апреле дороги особенно подвержены механическому воздействию из-за переувлажненности. С 1 по 30 апреля движение грузовиков ограничат, чтобы избежать повреждений асфальта, пишет газета «Весть».

При этом в город сможет въезжать техника для ремонта дорог, а также машины, перевозящие продукты, лекарства, топливо и удобрения. Также запрет не распространяется на военную технику и транспорт, задействованный в ликвидации чрезвычайных ситуаций.