Леди Гага рассталась с женихом

Американская певица Леди Гага отменила помолвку со своим женихом Кристианом Карино. Об этом 19 февраля пишет People со ссылкой на представителя артистки.

Известно, что разрыв произошел «некоторое время назад».

«Просто ничего не вышло. Отношения иногда заканчиваются. Там нет драматичной истории», — заявил источник издания.

Фанаты исполнительницы ранее заметили, что Гага не надела помолвочное кольцо на церемонию «Грэмми», а в благодарственной речи не упомянула Карино, который не пришел на мероприятие.

Ранее в феврале Леди Гаге сделали татуировку с ошибкой: певица решила «набить» нотный стан с нотами соль – ля – соль – ля, что в английской версии обозначается как G-A-G-A. Однако мастер нанес только четыре линейки вместо необходимых пяти.