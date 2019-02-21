Пять лет назад, 21 февраля 2014 года, было принято решение о соглашении по урегулированию политического кризиса на Украине. Его подписали президент Виктор Янукович и лидеры майдана Виталий Кличко, Арсений Яценюк, Олег Тягнибок. От Евросоюза документ засвидетельствовали министры иностранных дел Германии и Польши Франк-Вальтер Штайнмайер и Радослав Сикорский, а также руководитель департамента континентальной Европы МИД Франции Эрик Фурнье.

Указанное соглашение предполагало отказ правящей власти от введения в стране чрезвычайного положения, согласие сторон воздержаться от силовых мер, формирование в течение 10 дней правительства национального единства, проведение до сентября конституционной реформы, а в декабре — досрочных президентских выборов.

Вместо этого 22 февраля Верховная рада приняла постановление, согласно которому президент Виктор Янукович «неконституционным образом самоустранился от осуществления конституционных полномочий» и не выполняет свои обязанности, что явно превышало полномочия парламента. На основании этого на 25 мая 2014 года были назначены досрочные президентские выборы. А уже на следующий день председатель Верховной рады Александр Турчинов стал исполнять обязанности президента Украины.

Такое неконституционное отстранение от власти Виктора Януковича стало возможным не только благодаря захвату вооруженными боевиками правительственного квартала Киева, но и полной поддержке новой власти со стороны США и европейских государств. Включая те, которые ранее согласились с мирным урегулированием политического кризиса на Украине.

Российская сторона сразу сомневалась в реализуемости договоренностей между властью и оппозицией, которая не желала идти на компромисс. Хуже того, на фоне растерявшегося Виктора Януковича Запад проявлял решимость свергнуть относительно «пророссийский» режим, который отказался подписать Соглашение об ассоциации с ЕС. Именно поэтому специальный представитель президента РФ Владимир Лукин отказался подписывать согласованный с украинской оппозицией и Западом документ.

С этого времени прошло пять тяжелых для украинского народа лет. Радикалы-националисты, которые захватили власть в Киеве, стали проводить жесткую политику принудительной «украинизации», что вызвало полное отторжение у жителей Крыма, Донбасса, Одесской и Харьковской областей, а также ряда других регионов страны. Следствием этого стало не только воссоединение Крыма с РФ, но и трагические события в Одессе и вооруженное противостояние в Донбассе.

К этому добавилась деиндустриализация, всепроникающая коррупция, низкая эффективность государственного управления, принятие политически мотивированных решений (например, частичное приостановление членства в СНГ) и выезд на заработки порядка 8 млн граждан. А сейчас — церковный раскол. В итоге майдан привел к полному тупику, выход из которого молодое поколение видит только за границей.

31 марта на Украине пройдут президентские, а 27 октября — парламентские выборы. Сейчас основными претендентами на пост главы государства являются активные сторонники майдана и идеологически близкие радикалам-националистам Юлия Тимошенко и Петр Порошенко. Приход к власти любого из них не принесет Украине ни мира, ни благополучия. Конечно, став президентом, Тимошенко несколько снизит накал антироссийской риторики. Но она является послушным орудием в руках США, что проявилось, например, в ходе ее визита в эту страну в декабре прошлого года. Тимошенко поддерживают два других активиста майдана: министр внутренних дел Арсен Аваков и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. И крайне сомнительно, что в таком окружении и под мощным давлением США она хотя бы попытается несколько улучшить российско-украинские отношения. Даже не смотря на то, что это полностью отвечает национальным интересам наших стран.

Петр Порошенко этого делать и не собирается. Наоборот, он всячески пытается втянуть Запад в силовое противостояние с Россией, что проявилось в конце ноября 2018 года при вооруженном инциденте с украинскими катерами в Керченском проливе. Это не укрепляет безопасность страны, но зато создает у Петра Порошенко иллюзию, что вопреки своему высокому антирейтингу он сможет остаться президентом на второй срок. На самом деле это может состояться только благодаря административному ресурсу.

Происходящие на Украине события создают крайне некомфортную обстановку для западноевропейских государств (в первую очередь для Германии). Но, подписав 21 февраля 2014 года Соглашение по урегулированию политического кризиса на Украине, они взяли на себя обязательства по безусловной поддержке майдана, даже когда украинская власть сознательно саботирует выполнение Минских соглашений. И в ближайшей перспективе нет оснований ожидать изменения той тяжелой политической и социально-экономической ситуации, которая сложилась на Украине после «победы» майдана.

Автор — эксперт по безопасности, заместитель директора Института стран СНГ

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