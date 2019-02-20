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На Украине оценили подорожание бутерброда с колбасой

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На Украине за последний год бутерброд с колбасой подорожал на 15%, заявил в среду, 20 февраля, генеральный директор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

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По его словам, бутерброд делают из батона, который подорожал на 24%, сливочного масла, которое подорожало на 11%, и вареной колбасы, которая прибавила в цене на 14%. Дорошенко добавил, что средняя зарплата увеличилась за год на 20%, минимальная — на 12%, а средняя пенсия — на 7%.

Таким образом, обыкновенный бутерброд стал менее доступным для тех, кто получает минимальную оплату или пенсию, подчеркнул глава ассоциации.

«В январе 2018 года для приготовления 12 бутербродов с колбасой мы потратили 61,2 гривны ($2,2), а за год стоимость возросла до 70,2 гривны ($2,6). А это на 15% дороже», — цитирует Дорошенко «РИА Новости».

18 февраля Алексей Дорошенко написал в своем Facebook, что на Украине стоимость ингредиентов для борща со свининой выросла за год на 16%, для постного борща — на 70%. Ранее в феврале украинские эксперты зафиксировали беспрецедентный рост цен на сало. Так, с 2014 года этот традиционный для Украины продукт подорожал на 25%.

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