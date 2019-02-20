Избитого подростками прокурора ХМАО могут проверить на полиграфе
Прокурора Кондинского района ХМАО, который пожаловался на избиение подростками, могут проверить на детекторе лжи. Это требуют родственники задержанного по этому делу одиннадцатиклассника. Они уверены в его невиновности и просят вмешаться в дело генпрокурора РФ Юрия Чайку.
Как рассказал ИА «Ура.ру» источник, близкий к расследованию, родные обвиняемого считают, что прокурор Игорь Банников намеренно вводит следствие в заблуждение. Якобы слова его никакими фактами не подтверждены. Однако подросток находится за решеткой третий месяц. Мать молодого человека подтвердила агентству, что обращение к генпрокурору уже готово и в ближайшее время будет отправлено.
Банникова избили неизвестные около его дома в конце 2018 года. По одной из версий, прокурор, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сам спровоцировал драку с подростками. По подозрению в случившемся задержали двух молодых людей. Один из них является школьником. Также был задержан и его отец, который подал жалобу на действия силовиков.
Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы несколько подростков избили полицейского. У них произошел конфликт с правоохранителем, который потом перерос в драку. По факту случившегося возбудили уголовное дело о разбое.