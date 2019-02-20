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Избитого подростками прокурора ХМАО могут проверить на полиграфе

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Прокурора Кондинского района ХМАО, который пожаловался на избиение подростками, могут проверить на детекторе лжи. Это требуют родственники задержанного по этому делу одиннадцатиклассника. Они уверены в его невиновности и просят вмешаться в дело генпрокурора РФ Юрия Чайку.

Как рассказал ИА «Ура.ру» источник, близкий к расследованию, родные обвиняемого считают, что прокурор Игорь Банников намеренно вводит следствие в заблуждение. Якобы слова его никакими фактами не подтверждены. Однако подросток находится за решеткой третий месяц. Мать молодого человека подтвердила агентству, что обращение к генпрокурору уже готово и в ближайшее время будет отправлено.

Банникова избили неизвестные около его дома в конце 2018 года. По одной из версий, прокурор, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сам спровоцировал драку с подростками. По подозрению в случившемся задержали двух молодых людей. Один из них является школьником. Также был задержан и его отец, который подал жалобу на действия силовиков.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы несколько подростков избили полицейского. У них произошел конфликт с правоохранителем, который потом перерос в драку. По факту случившегося возбудили уголовное дело о разбое.

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