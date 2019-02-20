Директора детсада в ХМАО подозревают в вымогательстве денег за унитазы

В Сургуте прокуратура начала проверку информации о вымогательствах в детском саду «Космос». На действия начальства учреждения пожаловались его сотрудники. Собственную проверку инициировала и администрация города.

Воспитатели детсада записали видеообращение, в котором обвинили своего директора Оксану Попову в кумовстве. По их словам, Попова назначила на руководящие должности свою сестру, племянницу и ее мужа. Также, как утверждают сотрудники, с них требовали деньги. Например, на покупку и установку унитазов.

ИА «Ура.ру» попыталось получить комментарий в администрации «Космоса». Но на звонки в приемной не ответили.

В 2016 году детский сад «Космос», который специализируется на воспитании детей с интеллектуальными нарушениями или проблемами с речью, вошел в пятерку лучших в России по качеству дошкольного образования.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге прокуратура проводит проверку в связи с жалобами родителей детей, которых не пускают в одну из школ без письменного подтверждения о прививке против кори и гриппа.