В Новосибирске по делу о хищении задержан замглавы клиники Мешалкина

В Новосибирске задержали заместителя руководителя Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Мешалкина. Его подозревают в хищении более 1,3 млрд рублей, передает «Интерфакс» в среду, 20 февраля.

«В медицинском центре проходят обыски, возбуждено уголовное дело о мошенничестве и легализации преступных доходов», — рассказал источник агентства. По его словам, речь идет о хищениях, совершенных в 2015–2018 годах.

Как пишет газета «Коммерсант», новосибирская полиция в 2018 году возбудила уголовное дело о картельном сговоре при поставке лекарств для НМИЦ имени Мешалкина. По данным следователей, благодаря махинациям на аукционах по госзакупкам медпрепаратов компании-поставщики сумели получить незаконный доход размером более 570 млн рублей.

19 февраля был задержан временно исполняющий обязанности главы подмосковного города Дзержинского Сергей Грибинюченко. По версии следствия, он 18 февраля получил взятку в $20 тыс. от лица, действующего под контролем сотрудников правоохранительных служб.