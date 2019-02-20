Проверка началась после отравления ребенка перекисью водорода в Омске

Следователи начали проверку обстоятельств гибели девятилетнего мальчика в Омске. Предположительно, он отравился перекисью водорода.

Мама мальчика принесла домой бутылку с перекисью водорода для использования в хозяйстве. Ее сын, по предварительным данным, по ошибке сделал несколько глотков. Приехавшие на вызов врачи скорой помощи не смогли помочь ребенку, и он вскоре умер.

Как сообщила ИА «Омскрегион» старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова, мальчик сделал из бутылки один-два глотка, но и этого количества оказалось достаточно, чтобы получить ожоги пищевода, несовместимые с жизнью.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области девочка получила ожоги внутренних органов после того, как попила воду из крышки от бутылки с чистящим средством.