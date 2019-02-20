Священник продает мотоцикл ради помощи многодетной семье

Отдать последнее и тем самым оказать помощь другому в беде.

Многодетная семья с четырьмя детьми лишилась крова из-за пожара. Восемь месяцев прошло, а Тепляковы всё ещё не могут получить новое жилье.

Родственников нет, другой квартиры — тоже, денег катастрофически не хватает. Власти предлагали им лишь нежилые помещения без удобств.

Но один священник решил помочь погорельцам и теперь продаёт свой мотоцикл.

Отец Дионисий — настоятель небольшого деревенского храма. На купленном у приятеля Yamaha он откатал всего сезон. Состояние транспорта отличное, качество сборки — на высшем уровне. Все деньги пойдут на покупку нового жилья для многодетной семьи. При этом настоятель сам скитается 20 лет по съёмным квартирам с детьми.

Когда в семье Тепляковых случилось ещё одно горе — у матери, которая ждёт пятого ребёнка, умерла мама в Смоленской области — снова помог отец Дионисий. Он собрал деньги на поездку.