Договор по производству автоматов Калашникова в Индии подпишут в ближайшее время

Директор по международному сотрудничеству российской государственной компании «Ростех» Виктор Кладов рассказал, что межправительственное соглашение по производству автоматов Калашникова в Индии может быть подписано в ближайшее время.

«Оно готовится, надеемся, что это состоится в ближайшее время», — сообщил Кладов журналистам в среду, 20 февраля, передает «РИА Новости».

8 января «Рособоронэкспорт», входящий в корпорацию «Ростех», начал выводить на мировой рынок автоматы Калашникова 200-й серии. На все его модификации были оформлены разрешительные экспортные документы.

24 января сообщалось, что концерн «Калашников» запустит серийное производство автоматов под патрон НАТО. Новинка создана на базе АК-103 с элементами конструкции АК-12.