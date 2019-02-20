Сотрудника отдела почты в Тюмени осудят за взятки и подкуп

Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего начальника отдела по управлению имуществом филиала «Почты России» в Тюменской области. Его обвиняют в получении взятки и коммерческом подкупе.

Как установило следствие, с 2010 по 2015 годы обвиняемый получил от трех компаний взятки в размере более 2,8 млн рублей. Деньги предназначались за помощь им в подписании актов и справок о стоимости выполненных работ, в том числе и за те, что не были выполнены.

В ближайшее время материалы дела направят в суд для рассмотрения по существу, сообщает megatyumen.ru.

Ранее сообщалось, что в Барнауле разразился скандал из-за того, что посылки с телефонами стали часто пропадать в магистральном сортировочном центре «Почты России». Число потерпевших достигло 13 человек.