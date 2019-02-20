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Роскачество назвало лучшие отечественные вина

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Роскачество, Минпромторг и Минсельхоз исследовали 320 наименований вин из Краснодарского края, Ростовской области и Крыма и нашли, что большинство из них качеством выше ГОСТов. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщил в ходе пресс-конференции в ТАСС глава Роскачества Максим Протасов.

«211 вин получили отметку больше, чем 78 баллов, и именно они попали в опубликованный Винный гид России», — цитирует его агентство.

ГОСТ устанавливает минимальное значение качества вина в 71 балл при органолептических исследованиях.

Впрочем, заметил Протасов, если сухие красные и белые вина у российских производителей получаются, то вот полусладкие и розовые остаются далекими от идеала.

14 февраля сообщалось, что «Роскачество» не смогло найти ни одного производителя, достойного «Знака качества» при проверке пельменей. Об этом сообщил глава организации Максим Прoтacoв в рамках Российского инвестиционного форума, который проходит в Сочи.

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