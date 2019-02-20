Истребитель F-2 сил самообороны Японии пропал с радаров. Об этом 20 февраля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Истребитель пропал с радаров во время тренировочного полета над морем в районе западной префектуры Ямагути. Минобороны Японии выясняет детали инцидента.

Помимо этого уточняется, что на борту находились два человека.

4 февраля сообщалось, что в жилом районе Калифорнии рухнул самолет. После крушения двухмоторного самолета загорелся жилой дом. На данный момент известно о двух жертвах, еще два человека госпитализированы.