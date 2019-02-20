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Три четверти россиян признались в использовании интернета на работе в личных целях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Лишь четверть работников в России не использует интернет в личных целях во время рабочего дня. Об этом 20 февраля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование HeadHunter.

Отмечается, что оно проводилось с 30 января по 10 февраля среди 6,5 тыс. соискателей работы по всей стране.

Согласно данным опроса, 25% соискателей не используют интернет для отвлечения от задач на работе, еще 33% заявили, что редко используют интернет в этих целях, и 13% он для этого нужен часто.

Участники опроса также рассказали о своих способах отвлечения в интернете. Так, 54% предпочитают чтение новостей или книг, 50% используют соцсети, 46% — почту, также 37% предпочитают общаться в мессенджерах.

При этом более половины опрошенных из банковской сферы отметили, что на их работе имеется запрет на использование интернета в личных целях, в то же время в сфере искусства и туризма ограничений значительно меньше.

13 ноября сообщалось, что около 57% россиян ежедневно выходят в интернет, а 24% не используют его вообще. Примечательно, что 90% молодых людей (18–24 года) являются пользователями сети. Меньше всего использует интернет старшее поколение (от 55 лет): доля таких людей — всего лишь 25%.

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