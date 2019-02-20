Доходы федерального бюджета-2018 намного превысили план и госрасходы

Доходы федерального бюджета в 2018 году оказались намного больше запланированных и превысили госрасходы, отметила в оперативном докладе Счетная палата России.

Профицит бюджета — 2,8 трлн рублей, 2,7% ВВП. Он больше, чем было запланировано при внесении бюджета 2018 года, на 4,2 трлн рублей.