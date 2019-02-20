20 февраля Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
20 февраля президент России Владимир Путин обратится с посланием Федеральному Собранию.
Во второй раз в истории церемония пройдет за пределами Кремля.
В 2018-м Путин огласил послание Федеральному Собранию в Манеже. В этом году обращение главы государства
пройдет в Гостином Дворе.
20 февраля президент России Владимир Путин обратится с посланием Федеральному Собранию.
Во второй раз в истории церемония пройдет за пределами Кремля.
В 2018-м Путин огласил послание Федеральному Собранию в Манеже. В этом году обращение главы государства
пройдет в Гостином Дворе.