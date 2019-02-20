Новый стартовый комплекс для ракеты «Союз-2» появится в Плесецке в 2022 году

Новый, третий по счету стартовый комплекс для ракеты «Союз-2» появится в Плесецке в 2022 году. Об этом 20 февраля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Как и предыдущие два, это старый пусковой комплекс, который пройдет глубокую модернизацию.

«На космодроме Плесецк в 2022 году под ракету «Союз-2» будет модернизирован третий стартовый комплекс», — цитирует агентство источник.

В ноябре прошлого года стало известно, что на стартовом сооружении ракеты «Союз-2» космодрома Восточный нашли критические нарушения.

23 января на совещании по вопросу финансово-экономического состояния «Роскосмоса» премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что госкорпорация запросила дополнительное финансирование на строительство космодрома Восточный.