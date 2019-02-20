В Петербурге госпитализировали 11 школьников после пробы на туберкулез

После проведения кожной пробы для определения туберкулеза 11 учеников одной из школ Калининского района Санкт-Петербурга почувствовали себя плохо и были госпитализированы. Об этом сообщила в Twitter вице-губернатор Северной столицы Анна Митянина.

«В процессе проведения диаскинтеста в школе 72 Калининского района 11 детей почувствовали себя плохо и были госпитализированы в ДГБ 1. В настоящее время четыре ребенка остаются под наблюдением врачей в удовлетворительном состоянии», — отметила она.

15 февраля стало известно, что медики зафиксировали рост числа пациентов с инфекционными и паразитарными болезнями в Волгоградской области. Отмечается, что в основном болеют дети.