Прямой эфир

В Петербурге госпитализировали 11 школьников после пробы на туберкулез

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После проведения кожной пробы для определения туберкулеза 11 учеников одной из школ Калининского района Санкт-Петербурга почувствовали себя плохо и были госпитализированы. Об этом сообщила в Twitter вице-губернатор Северной столицы Анна Митянина.

«В процессе проведения диаскинтеста в школе 72 Калининского района 11 детей почувствовали себя плохо и были госпитализированы в ДГБ 1. В настоящее время четыре ребенка остаются под наблюдением врачей в удовлетворительном состоянии», — отметила она.

15 февраля стало известно, что медики зафиксировали рост числа пациентов с инфекционными и паразитарными болезнями в Волгоградской области. Отмечается, что в основном болеют дети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Заболеваемость туберкулезом постоянного населения Москвы снизилась на 10%
Минздрав сообщил о снижении заболеваемости туберкулезом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017