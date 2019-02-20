Эрдоган отверг призывы США отменить сделку по российским С-400

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отверг призывы Вашингтона, который настаивает на том, чтобы Анкара отказалась от закупки российских ЗРК С-400. Об этом сообщила газета Hürriyet Daily News.

Эрдоган посетовал на то, что США ранее не стали продавать Турции свои ЗРК, а сейчас настаивают на закупке систем Patriot, но при этом ставят условие об отказе от ЗРК С-400.

По мнению Эрдогана, союзники по НАТО так не должны поступать.

Также турецкий лидер обвинил США в поставках оружия курдским Отрядам народной самообороны, которых турецкие власти считают террористами.

Контракт на поставки С-400 Анкара и Москва заключили в 2017 году. Вашингтон неоднократно выступал против этого соглашения и угрожал Анкаре прекратить поставки уже оплаченных истребителей F-35. В США опасаются, что турецкие специалисты, которые участвуют в создании самолетов, могут использовать технологии при работе с российскими комплексами, что сделает истребители более уязвимыми перед ЗРК.