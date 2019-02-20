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В МВД Украины назвали признаки подкупа избирателей

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Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе
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Советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко рассказал, что можно расценивать как подкуп избирателей. Об этом 19 февраля сообщило УНИАН.

По его словам, согласно украинскому законодательству, кандидаты могут раздавать избирателям только сувенирную продукцию и канцелярию, к примеру, карандаши и ручки. При этом раздача любых других предметов будет расцениваться правоохранителями уже как подкуп.

Однако Варченко отметил, что согласно закону подкупом считается подарок стоимостью более 3% от размера прожиточного минимума для трудоспособного лица. На сегодня эта сумма составляет около 60 гривен (145 рублей). В связи с этим, кандидаты могут дарить вещи или продукты, цена которых дешевле установленной планки в 60 гривен.

Старт президентской избирательной кампании на Украине был дан 31 декабря. Выборы пройдут 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Согласно соцопросам от 31 января, фаворитом президентской гонки является актер Владимир Зеленский.

Среди соперников Зеленского на выборах — действующий президент Украины Петр Порошенко, лидеры партии «Батькивщина» и «Гражданская позиция» Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко, а также один из основателей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории Украины.

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