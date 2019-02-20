Трамп признал космическое пространство приоритетом национальной безопасности США

Американский лидер Дональд Трамп признал космическое пространство приоритетом национальной безопасности страны. Трансляция его выступления велась в Twitter.

По словам президента США, администрация признала космос военной областью и «сделала создание космических сил приоритетом национальной безопасности».

Помимо этого, Трамп подписал меморандум о создании космических сил США, сообщает 19 февраля «РИА Новости». В тексте документа говорится о том, что потенциальные противники Штатов продвигают свой потенциал в космосе и пытаются помешать американцам использовать это пространство во время конфликта или кризиса.

Пентагону, в свою очередь, поручили разработать юридическое обоснование создания космических войск, которые впоследствии станут одной из структур министерства ВВС.

18 января российский МИД призвал США отказаться от попыток перезапустить программу бывшего президента Рональда Рейгана «звездные войны» на новом технологическом уровне. Особое волнение у дипломатов вызывают положения, касающиеся планов развития космического сегмента ПРО. В МИДе считают, что подобные идеи и их реализация неизбежно приведут к началу гонки вооружений.