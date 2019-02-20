В корпусах петербургского ИТМО отменили занятия до 7 марта

Корпуса Университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в Санкт-Петербурге, где произошло обрушение, закрыты для студентов до 7 марта. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщили на сайте вуза.

«Учебные занятия в указанные даты в корпусах на улице Ломоносова, дом 9 проводиться не будут», — цитирует сообщение «Интерфакс».

ЧП произошло вечером 16 февраля во время факультатива. Обрушились плиты перекрытия с пятого по второй этажи в пятиэтажном здании на площади 150 кв. м. Причиной могли стать нарушения технологии в процессе ремонта.

В тот же день после обрушения перекрытий ремонтируемого здания следственные органы возбудили уголовное дело.