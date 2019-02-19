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МИД ЛНР сообщил о создании культурного центра республики в Конго

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Фото: REUTERS/David Lewis
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Учредителю культурного центра самопровозглашенной Луганской народной республики в Демократической республике Конго (ДРК) Жану-Густаву Мукади Мусасе официально вручили доверенность, которая дает ему право представлять ЛНР в своей стране. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщает «РИА Новости».

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Отмечается, что доверенность вручал во время официальной церемонии министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

«У нас очень много общего. Главное, есть намерение развивать наши отношения. И я надеюсь, что в скором будущем у нас будет возможность здесь официально открыть представительство Демократической Республики Конго», — сказал он.

В ответ представитель Конго поблагодарил за оказанное доверие и выразил уверенность, что этот шаг станет новым уровнем официальных отношений между ЛНР и ДРК.

Киев начал операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) в апреле 2014 года после госпереворота в стране. В сентябре того же года представители ДНР и ЛНР, Киева, Москвы и ОБСЕ подписали Минский протокол, а в феврале 2015 года были заключены Минские соглашения, установившие порядок деэскалации конфликта в Донбассе. Позже президент Украины Петр Порошенко объявил о смене формата так называемой антитеррористической операции на операцию объединенных сил в Донбассе. Предполагалось, что эта мера приведет к усилению роли украинских силовиков в урегулировании ситуации.

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