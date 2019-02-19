МИД ЛНР сообщил о создании культурного центра республики в Конго

Учредителю культурного центра самопровозглашенной Луганской народной республики в Демократической республике Конго (ДРК) Жану-Густаву Мукади Мусасе официально вручили доверенность, которая дает ему право представлять ЛНР в своей стране. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что доверенность вручал во время официальной церемонии министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

«У нас очень много общего. Главное, есть намерение развивать наши отношения. И я надеюсь, что в скором будущем у нас будет возможность здесь официально открыть представительство Демократической Республики Конго», — сказал он.

В ответ представитель Конго поблагодарил за оказанное доверие и выразил уверенность, что этот шаг станет новым уровнем официальных отношений между ЛНР и ДРК.

Киев начал операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) в апреле 2014 года после госпереворота в стране. В сентябре того же года представители ДНР и ЛНР, Киева, Москвы и ОБСЕ подписали Минский протокол, а в феврале 2015 года были заключены Минские соглашения, установившие порядок деэскалации конфликта в Донбассе. Позже президент Украины Петр Порошенко объявил о смене формата так называемой антитеррористической операции на операцию объединенных сил в Донбассе. Предполагалось, что эта мера приведет к усилению роли украинских силовиков в урегулировании ситуации.